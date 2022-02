José Cid agraciado com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique

Nesta sexta-feira, dia que celebra 80 anos, o cantor e compositor José Cid foi agraciado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique.

“É com grande alegria que partilho a notícia com todos vocês, meus amigos e fãs de uma vida Imbuído neste espírito de celebração, decidi que irei retribuir a vossa amizade e carinho com a realização de um concerto único e especial para celebrar esta distinção, os meus 80 anos de vida e, acima de tudo, a música portuguesa”, reagiu há momentos José Cid na sua página oficial do Facebook

É com um “Obrigado Portugal” que este grande nome da música do nosso país, que reside em Mogofores (Anadia) termina esta nota.

Em novembro passado, em entrevista exclusiva ao JB, José Cid avançava que estava a preparar um grande concerto (no Campo Pequeno ou na Altice Arena) para assinalar os 80 anos de vida, com data provisória para hoje, dia 4 de fevereiro. Entretanto, os contornos desta nova vaga da pandemia da Covid-19 levaram ao cancelamento dos preparativos para este espetáculo.