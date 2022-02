Maria Casal em concerto no Club de Ancas

Maria Casal participou em 2020 no The Voice Portugal. Conseguiu virar todas as cadeiras e ainda teve direito a dueto com António Zambujo.

A cantautora, Maria Casal vai dar um concerto no próximo sábado, dia 12 de fevereiro, pelas 21h, no Club de Ancas. Este concerto, integrado na 20.ª Semana Cultural do Club de Ancas, fora adiado por causa da pandemia, tendo agora data marcada para o próximo sábado.

Com entradas grátis, o concerto é limitado aos lugares marcados e ao cumprimento de todas as normas DGS.

Maria Casal é uma cantautora e guitarrista portuguesa, nascida no Porto, mas a residir em Lisboa.

Do seu pequeno caderno de bolso para o mundo, o single “Lazy Mornings” ditou o início do percurso musical da artista em 2019. Depois algumas dessas manhãs (e tardes) passadas em torno da guitarra resultaram em algo maior: o seu EP de estreia “Serenô”.

Maria Casal Ribeiro trespassa as fronteiras do lirismo português ao fundi-lo com as linhas melódicas do jazz e os ritmos sincopados da música brasileira. Este encontro de estilos resulta numa fusão cultural e musical.

Acrescente-se ainda que a jovem artista participou na edição de 2020 do programa The Voice Portugal. Com a interpretação de “I say a little prayer” de Aretha Franklin conseguiu virar todas as cadeiras e teve ainda direito a dueto com António Zambujo.

Atualmente frequenta o curso de Estudos de Música e Canto Jazz no Hot Clube de Portugal.