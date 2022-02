Mealhada, Antes e Ventosa: “Devolver as freguesias ao povo é para avançar”

A União de Freguesias de Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro vai avançar com o processo para a desagregação de freguesias, no sentido de voltar a constituir de forma isolada as três antigas freguesias, que desde 2013 estão juntas por vontade da lei.

Abílio Semedo, presidente da União de Freguesias diz não abdicar dessa meta, que – recorda – estava nas promessas eleitorais da sua equipa para este primeiro ano de mandato.

Com um orçamento de incertezas pelas transferências do Estado e da Câmara, a União de Freguesias optou por avançar com uma verba de 250 mil euros, semelhante à do ano anterior, para fazer face ao arranque deste primeiro ano de mandato.

Leia a notícia completa no especial Rota das Freguesias aqui ou na edição impressa de 10 de maio