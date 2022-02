Ouca: Trilhos de São Martinho inaugurados em junho, nas comemorações do Dia da Freguesia

Os Trilhos de São Martinho, na freguesia de Ouca, serão inaugurados este ano, no âmbito das comemorações do Dia da Freguesia. O percurso, que começou a tomar forma após candidatura aprovada no projeto “Renovação das Aldeias”, já está todo sinalizado, faltando neste momento cerca de 25 a 30% da obra, no que respeita a limpeza e compactação do caminho.

Hugo Santos, presidente da Junta de Freguesia de Ouca, aponta a responsabilidade por este atraso ao empreiteiro, que tem deixado arrastar a obra, sendo este “um problema transversal às juntas de freguesia e até às autarquias, quando se trata de projetos com valor de obra reduzido”.

As fontes já foram todas requalificadas, faltando apenas uma, a Fonte dos Alecrins, em Rio Tinto, “que também já poderia estar pronta, e só não o está pelo motivo já apontado”.

Apesar de não estar concluído, os Trilhos têm tido muitas visitas, confirma o autarca, que em abril espera ter a obra pronta, a tempo de a inaugurar no fim de semana seguinte (4 e 5 de junho) ao Dia da Freguesia, que se assinala a 31 de maio.

