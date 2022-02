Protocolo na área da Saúde envolve câmara, hospital e centro de reabilitação

A Câmara Municipal de Cantanhede, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo e o Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais acabam de celebrar um protocolo de colaboração no âmbito do qual esta unidade de saúde vai realizar exames de radiologia.

Já em vigor desde ontem, dia 1 de fevereiro, o documento estabelece as condições em que a autarquia cantanhedense assegura, semanalmente, o transporte de técnicas superiores de diagnóstico e terapêutica do Hospital Arcebispo João Crisóstomo ao Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais, para realização dos exames.

O Município de Cantanhede alarga assim o apoio que já prestava às Unidades de Saúde Familiar (USF) e Extensões de Saúde ao garantir a deslocação de profissionais de saúde do Hospital Arcebispo João Crisóstomo a esses serviços, nos termos de outro protocolo.

Segundo o previsto neste acordo, a Câmara Municipal disponibiliza uma carrinha com condutor para levar os equipamentos e os meios técnicos e humanos necessários à realização de análises clínicas e eletrocardiogramas nas USF e extensões de saúde às quintas-feiras, e de ecografias às sextas-feiras, dia em que também são efetuadas consultas de dermatologia e de outras especialidades, estas por marcação prévia.

De acordo com nota da autarquia, “a curto prazo também as IPSS vão beneficiar deste tipo de serviços para os seus utentes, estando já a ser preparados os meios para o efeito, no âmbito da política que a Câmara Municipal de Cantanhede tem vindo a desenvolver para reforçar as condições de acesso das populações aos meios complementares de diagnóstico e outros serviços de saúde”.