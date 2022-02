UF de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas: Obras em várias frentes

O orçamento para este ano na União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas ronda os 160 mil euros, sendo que destes, cerca de 80 mil correspondem a verbas provenientes do FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) e o restante de protocolos pontuais e de execução a estabelecer com o Município de Anadia.

Pequenas grandes obras

Ao JB, a autarca Ema Paula Pato, reeleita para um terceiro mandato, começa por destacar as obras que dependem diretamente da Junta de Freguesia. Pequenos grandes melhoramentos que acabam por ser uma continuidade do trabalho realizado nos anos anteriores: “vamos continuar o processo de cimentar valetas, por causa das ervas e como forma de manter os locais mais limpos e asseados; fazer a manutenção e requalificar algumas fontes e lavadouros que fazem parte do nosso património local e que precisa ser preservado, sem esquecer a conclusão das obras no cemitério velho de Amoreira da Gândara com a colocação de cimento entre campas, uma vez que estava com muito mau aspeto e as pessoas reclamavam essa necessidade.”



Nesta matéria de cemitérios, o executivo liderado por Ema Pato quer ainda executar columbários (lugares onde são depositadas as urnas contendo as cinzas dos mortos depois da cremação dos cadáveres) nos cemitérios de Amoreira da Gândara (S. Martinho) e em Paredes do Bairro, uma vez que em Ancas este melhoramento foi muito bem aceite pela população. Uma mais valia para as localidades uma vez que há cada vez mais pessoas a pedir a cremação e a necessitarem de espaços como estes, acrescenta a autarca.

