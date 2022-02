Unidade de Saúde da União de Freguesias BTM concluída até final do mês

A Unidade de Saúde Familiar da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa encontra-se em fase de conclusão, prevendo-se que os trabalhos terminem no final deste mês de fevereiro.

A informação foi dada por Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que referiu que “o interior do edifício já está na fase de acabamentos e já foram iniciados os arranjos exteriores”.

O autarca revelou ainda que “já foram abertos os procedimentos para a aquisição de equipamentos médicos e informáticos e mobiliário, num investimento global de cerca de 75 mil euros”.

Sobre a previsão para a entrada em funcionamento da unidade, Duarte Novo explicou que será uma decisão a ser tomada com as autoridades de saúde locais, nomeadamente com o Coordenador da Unidade de Saúde Familiar do Vale do Cértima e com a ACeS do Baixo Vouga.

A Unidade de Saúde Familiar da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, que está a ser construída entre os lugares de Sobreiro e Caneira, apresenta um valor de investimento de cerca de 1,2 milhões de euros.

Ainda neste âmbito, recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro inaugurou no passado dia 28 de dezembro, a Unidade de Saúde Familiar da Palhaça, que representou um investimento superior a 1 milhão de euros.

Sobre o investimento nestas duas unidades de saúde, Duarte Novo relembrou que o objetivo foi o de “consolidar os cuidados de saúde primários e de proximidade nas duas freguesias, com equipamentos dotados de meios físicos, tecnológicos e humanos capazes de darem uma resposta com qualidade a toda a população”.