Vinhos Bairrada: Espumante de Filipa Pato eleito “Vinho do Ano”

O espumante Nossa Solera Desde 2001 Extra Bruto, elaborado por Filipa Pato e William Wouters, arrecadou o prémio “Vinho do Ano”, na 25.ª edição de “Os Melhores do Ano – 2021”, promovido pela Revista de Vinhos.

O evento, que teve lugar na cidade do Porto, na passada semana, tem vindo anualmente a premiar o que de melhor se faz, no país, nos setores do vinho e da gastronomia, assim como tem vindo a distinguir e homenagear diversas personalidades ligadas a estas áreas.

Desta feita, a região da Bairrada volta a destacar-se, uma vez mais pela mão da produtora Filipa Pato que, no ano passado, já havia sido eleita por esta mesma publicação “Enóloga do Ano”. O surpreendente é que esta foi a primeira vez que um espumante alcança esta distinção o que será, naturalmente, uma excelente notícia para a Bairrada.

A completar 20 anos de carreira, Filipa Pato, filha do consagrado produtor bairradino Luís Pato, avançou ao JB estar muito honrada “com este prémio”, que representa também “uma grande responsabilidade”, até porque na sua opinião, a Bairrada tem uma enorme capacidade e potencial para fazer vinhos base para espumantes de grande qualidade.

