Anadia disponível para acolher 60 refugiados ucranianos

O Município disponibilizou-se para acolher famílias com crianças, e até 10 atletas de alta competição, que ficarão alojados no Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos.

O Município de Anadia está disponível para acolher 60 cidadãos ucranianos: famílias com crianças, e até 10 atletas de alta competição que ficarão alojados no Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos. A autarquia garante a estes cidadãos apoio social e também a integração das crianças em estabelecimentos escolares do concelho. Este apoio estende-se ainda a refugiados provenientes da Ucrânia que sejam acolhidos por famílias já residentes no concelho de Anadia.

Este conjunto de iniciativas solidárias foi despoletado após contactos estabelecidos com o Núcleo de Apoio a Refugiados do Alto Comissariado para as Migrações e a Embaixada da Ucrânia.

“Tendo em conta o sofrimento do povo ucraniano, que está a passar por dificuldades extremas devido à invasão militar da Rússia, o Município de Anadia junta-se a esta causa de âmbito internacional, apelando à solidariedade dos munícipes e à responsabilidade social das empresas instaladas no concelho”, refere em comunicado.

Todos os refugiados ucranianos que chegarem ao concelho de Anadia terão de obter declaração comprovativa do pedido de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia. Este pedido é depois comunicado às entidades competentes para atribuição automática dos números de identificação fiscal, de segurança social e de utente.