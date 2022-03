Anadia faz balanço positivo da participação na BTL

O Município de Anadia faz um balanço “muito positivo” da sua participação na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que decorreu entre 16 e 20 de março. Promover o que de melhor se faz no concelho, nas áreas do termalismo, desporto, gastronomia e enoturismo, foi um dos principais desideratos da sua participação.

Recorde-se que, este ano, Anadia era o Município Convidado da maior feira internacional realizada em Portugal dedicada ao Turismo, tendo assim reforçado a sua presença neste evento. Durante cinco dias, foram muitas as ações levadas a cabo pelo Município, nas várias vertentes, para promover os produtos de excelência locais e os agentes ligados ao setor turístico do concelho, nomeadamente com provas de vinhos, a presença de produtores, degustação de produtos endógenos, doçaria e sessões de autógrafos.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, faz, por isso, um balanço “muito positivo” da participação do Município, considerando que “a presença, deste ano, foi o afirmar de Anadia como um destino turístico nacional”, acrescentando ainda que “foi também um reconhecimento da organização pelo trabalho que o Município tem vindo a realizar nesta área crucial para a economia regional”.

Jorge Sampaio sublinhou “a grande recetividade e o feed-back positivo”, por parte dos visitantes. “Acho que Anadia é, hoje, tida pelas pessoas como um destino turístico”, afirmou, frisando que isso “traz maiores responsabilidades para o futuro, no sentido de mantermos este destino ativo, atrativo e diferenciador. Agora é preciso trabalhá-las e olhar para a frente”.

O autarca salientou ainda que a presença de Anadia na BTL representou “um investimento ligeiramente acrescido”, comparativamente com edições anteriores, mas que, no seu entender, “valeu a pena”. “Tínhamos de estar presentes de uma forma diferente no certame, criando, simultaneamente as condições para que os nossos agentes desfrutassem de um espaço apelativo e dinâmico, onde pudessem trabalhar e promover os seus produtos”, adiantou.

Para além das ações de promoção, o Município de Anadia deu também a conhecer aos milhares de visitantes que passaram pelo stand algumas das atividades culturais e desportivas que vão ter lugar no concelho nos meses de junho e julho, designadamente o “Festival Anadia de Paixões”, que decorrerá entre 17 de junho e 3 de julho, que terá como ponto alto, a “Feira da Vinha e do Vinho”, que este ano conta com algumas novidades, menos dias de certame, grande aposta no cartaz de animação e uma profunda reorganização do recinto.

Outro dos eventos que vai atrair alguns milhares de pessoas ao concelho, prende-se com os Campeonatos da Europa de Estrada e Pista em ciclismo que terão como epicentro o Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, localizado em Sangalhos.