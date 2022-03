Cartão do medicamento já ajudou 79 pessoas em Cantanhede

No âmbito da parceria estabelecida entre o Município de Cantanhede e a Associação Dignitude, foi instituído em 2018 o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento no Concelho de Cantanhede. A medida já permitiu o acesso à medicação a 79 pessoas com doença crónica e vulnerabilidade social, residentes no concelho.

Esta iniciativa tem como objetivo garantir o acesso à medicação aos munícipes que se encontrem numa situação de carência económica. Na prática, o apoio é concretizado na comparticipação em 100% na aquisição de medicamentos com prescrição médica e comparticipados pelo SNS.

Como as condições exigidas aos agregados familiares para aceder ao programa têm vindo a ser alteradas, nomeadamente no que se refere à capitação dos rendimentos das famílias, com a finalidade de uniformizar o processo para todos os parceiros desta rede, a partir de agora, a nova condição de recursos passa a ter em conta as despesas essenciais, medida que permitirá abranger mais agregados familiares vulneráveis e que necessitem deste apoio.

“É preciso adaptar as condições de acesso a este programa, para dar resposta a uma necessidade básica de saúde que tem tido um relevante acréscimo de procura em tempos de pandemia”, justifica a vereadora da Solidariedade, Ação Social e Saúde do Município de Cantanhede, Célia Simões.

Com o Cartão abem, o beneficiário poderá levantar os medicamentos, sem qualquer custo, nas farmácias da rede “abem” – a autarquia contribui financeiramente com 100 euros anuais por cada beneficiário contratualizado, sendo o gasto excedente suportado pelo Fundo Solidário abem.