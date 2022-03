Cartão Jovem Municipal de Oliveira do Bairro já dá descontos

O Município de Oliveira do Bairro assinou , a 10 de março, um acordo com a Movijovem – Mobilidade Juvenil, para a criação do seu Cartão Jovem Municipal, com o objetivo de facilitar o acesso a bens de consumo ou serviços e à participação dinâmica dos jovens em projetos e atividades de índole cultural, desportiva e recreativa.

Na cerimónia de assinatura, Susana Martins, vereadora da Juventude, manifestou a sua “enorme satisfação pela conclusão de um trabalho árduo, realizado em total sintonia com o Conselho Municipal da Juventude, que vai trazer vantagens significativas para os jovens do concelho”.

A autarca explicou que o Município vai oferecer a anuidade do Cartão Jovem Municipal de Oliveira do Bairro, que tem um valor de 7 euros, “aos nossos jovens, entre os 12 e os 29 anos, com escalão social A e B de ação social, que sejam Bombeiros Voluntários, dirigentes associativos pertencentes aos órgãos sociais de associações do município, ou que estejam inscritos no Banco Local de Voluntariado e que tenham cumprido um mínimo de 25 horas em ações de voluntariado pontual ou regular”.

Susana Martins aproveitou a ocasião para lançar “um desafio ao comércio local do Concelho, para que se associe a este projeto e passe a integrar uma rede de vantagens locais, nacionais e europeias, em benefício da juventude”.

Por seu lado, Miguel Perestrello, Presidente da Direção da entidade gestora e responsável pela promoção das marcas Cartão Jovem, Pousadas de Juventude e Intra Rail, apresentou a Movijovem, “uma cooperativa de capitais maioritariamente públicos, que tem como missão a promoção da mobilidade e do turismo juvenil”, e em particular o Cartão Jovem, um projeto europeu – European Youth Card, implementado em Portugal em 1986, que proporciona aos seus titulares mais de 40 mil vantagens europeias, das quais 4.000 são nacionais, através de descontos, reduções e isenções em produtos e serviços prestados por entidades públicas e privadas.

De acordo com o responsável da Movijovem, o Cartão Jovem Municipal de Oliveira do Bairro é “totalmente desmaterializado, numa versão exclusivamente digital, na senda do compromisso com a sustentabilidade que temos vindo a ter, e é também um instrumento de valorização e envolvimento das economias locais, através da promoção dos seus produtos e serviços”.

A adesão a este cartão é feita através do site https://oliveiradobairro.cartaojovem.pt/, sendo depois necessário instalar no telemóvel a aplicação “Cartão Jovem”, disponível na App Store e Play Store, para usufruir de benefícios, isenções e descontos no acesso a diversos equipamentos e serviços do Município, bem como na compra de bens, produtos e serviços em todo o país e nos países aderentes ao projeto europeu European Youth Card.

Miguel Perestrello deixou também um desafio, desta feita aos jovens do Concelho de Oliveira do Bairro, para participarem na Plataforma Jovem, “um painel nacional de consulta da Movijovem e dos seus parceiros (…), independente, autónomo e com irreverencia, a quem iremos recorrer e auscultar para desenvolvermos políticas de Juventude adequadas, dando resposta ao que a juventude reclama”.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, encerrou a sessão, realçando o trabalho realizado pelo Município ao longo do processo de criação do Cartão Jovem Municipal, que contou com “a participação de muitas pessoas, num processo de contínua auscultação da juventude, através das suas representações formais, e do movimento associativo do concelho”. “São contributos valiosos, que nos obrigam, todos os dias, a trabalhar para melhorar a satisfação, os anseios e a representação dos nossos munícipes”.

Nos descontos do Município de Oliveira do Bairro, exclusivos para portadores do seu Cartão Jovem Municipal, está previsto 20% sobre o preço do bilhete normal na entrada em espetáculos realizados no Quartel das Artes e outras Atividades e Eventos promovidos pela Câmara Municipal; Desconto de 50% sobre o custo do bilhete de adulto para entrada nos Museus do Rede de Museus de Oliveira do Bairro; Desconto de 15% sobre o preço mensal na inscrição nos Programas e de 20% no Regime Livre das Piscinas Municipais; Desconto de 50 % sobre o custo da mensalidade aos jovens Bombeiros, na inscrição nos Programas e no Regime Livre, das Piscinas Municipais; Desconto de 20% sobre o preço do bilhete, em regime livre, nos Campos de Ténis; Desconto de 20% na utilização da pista de atletismo do Estádio Municipal de Oliveira do Bairro.