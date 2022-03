Comunidade ucraniana manifesta-se em Anadia e repudia invasão russa

O centro de Anadia vestiu-se de azul e amarelo (cores da bandeira da Ucrânia) na tarde do último domingo, dia 27 de fevereiro.

Ainda que a iniciativa tenha sido organizada pelo Núcleo de Anadia da Iniciativa Liberal (IL), a marcha pacífica pela “Paz na Ucrânia” juntou centenas de pessoas, não só ucranianos radicados na região mas também anadienses.

Com concentração na Praça da Juventude, a manifestação pela invasão territorial a que a Ucrânia está a ser submetida pela Rússia foi um grito de protesto e de resistência pela invasão russa, mas também uma demonstração de solidariedade. Empunhando cartazes com palavras de ordem em ucraniano, inglês e português, todos pediam a paz e a retirada das tropas russas do seu país.

“Assassino, deixa a Ucrânia em paz”, numa referência a Vladimir Putin, presidente da Rússia, mas também “No war in Ukraine” (não à guerra na Ucrânia), “Stop the war – give us peace” (parem a guerra – deem-nos paz) ou ainda “Give us real protection” (deem-nos uma proteção real) foram alguns dos cartazes que desfilaram pelas ruas de Anadia enquanto todos, em uníssono, entoavam o hino nacional da Ucrânia.

