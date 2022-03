Concurso de Leitura em Voz Alta: Oliveira do Bairro apura finalistas

Já são conhecidos os vencedores da 14.ª Edição do Concurso de Leitura em Voz Alta “Ouvir Ler… Que Prazer!”, promovido pelo Município de Oliveira do Bairro, em parceria com a Rede de Bibliotecas local.

A competição, que foi dirigida a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e do Instituto Profissional da Bairrada (IPB), realizou-se na passada sexta-feira, 4 de março, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro.

No 1.º ciclo o vencedor foi Lucas Sousa, seguindo-se Afonso Lemos e Margarida Nolasco, todos alunos do AEOB. No 2.º ciclo, Mafalda Soares alcançou o primeiro lugar, tendo Matilde Campos e Joana Santos, também do AEOB, ocupado o segundo e terceiro lugares.

Já no 3.º ciclo, Raquel Oliveira foi considerada a melhor leitora em voz alta, tendo Miguel Martins e Leonor Maia, todos alunos do AEOB, conquistado a segunda e terceira posições.

Por fim, no ensino secundário, a grande vencedora foi Filipa Oliveira, do AEOB, a que se seguiram João Quintas e Ricardo Santos, do IPB.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Nuno Santos, diretor do IPB, e Álvaro Reis, diretor do AEOB, estiveram presentes na final concelhia do concurso e entregaram os prémios aos finalistas do primeiro, segundo e terceiro ciclos. O momento contou ainda com a intervenção de Lília Ana Águas, vereadora da Cultura do Município, que presenteou os melhores classificados do ensino secundário e encerrou a sessão.

Os 24 participantes nesta final concelhia leram um excerto retirado do livro escolhido para a prova de compreensão, de cada ciclo de ensino, perante o júri constituído pela escritora Idália Sá Chaves, pela professora universitária Dina Batista e pela Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Isabel Nina. O evento foi conduzido pelo humorista e contador de histórias Jorge Serafim.

Os primeiros classificados de cada ciclo de ensino vão disputar a Final Intermunicipal, em representação do concelho de Oliveira do Bairro, agendada para o dia 23 de abril, em Estarreja, juntamente com os alunos apurados nas finais concelhias dos restantes dez Municípios da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

O Concurso de Leitura em Voz Alta “Ouvir Ler… Que Prazer!” tem como objetivo promover o gosto pelo livro e pela leitura entre os jovens do concelho, incentivar o contacto e o conhecimento de obras de autores de língua portuguesa, promover o convívio entre os participantes e educar para a salutar competitividade entre os participantes.