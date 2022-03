Curia: ‘Baga’ e ‘Bical’ emprestam nome a bicicletas de bambu

Chamam-se Ba.ga e Bi.cal, em alusão a duas das castas mais queridas da Bairrada e ‘emprestam’ o nome às bicicletas de bambu criadas pelos irmãos Joana e e Tiago Saavedra, da Curia.

No passado dia 5, num primeiro test ride ( ao pé do Camelo Curia Café) muitos foram os amigos e curiosos que aderiram à iniciativa que pretendeu dar a conhecer à comunidade um pouco mais sobre a marca e os seus fundadores, possibilitando que as experimentassem.

Numa tarde marcada pela boa disposição e descontração, as bicicletas de bambu urbanas – Bi.cal e Ba.ga passearam-se pelas ruas da Curia, na certeza de que quem experimentou, gostou, garante Joana Saavedra, que dá nota de que outros test rides estão já na calha, em cidades como Porto, Lisboa e Aveiro.

Refira-se ainda que as bicicleta de bambu, completamente artesanais, vão estar presentes na BTL, em Lisboa, no stand da autarquia anadiense, bem como muitos outros produtos provenientes do concelho.