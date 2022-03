Filme institucional “Bairrada, Terras de bem-viver” apresentado na BTL

Sob o mote ‘Bairrada, Terras de Bem-Viver’, o vídeo, com duração de três minutos, será apresentado amanhã, dia 17, pelas 16h, no stand do Turismo do Centro de Portugal.

A Associação Rota da Bairrada (ARB) e a Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) vão apresentar oficialmente o novo filme institucional da região, ferramenta de promoção do território – com oito municípios e valências diversas – e dos vinhos – com selo de qualidade e garantia de certificação IG Beira Atlântico e DO Bairrada.

A apresentação terá lugar amanhã, quinta-feira, dia 17, pelas 16h, por ocasião da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na FIL, em concreto no auditório do stand do Turismo do Centro de Portugal (TCP), situado no Pavilhão 1. A conduzir este momento vão estar Pedro Soares, presidente das entidades ARB e CVB, e Pedro Machado, presidente da TCP, seguindo-se a emissão do vídeo, com a duração de três minutos.

A Bairrada convida todos os presentes na BTL a assistirem, em primeira mão, à emissão deste filme promocional. Para quem não puder estar presente, poderá seguir as páginas de Facebook e de Instagram da Bairrada, onde, pelas 21h, do mesmo dia, o filme estará disponível, em uníssono. Também será disponibilizado nas páginas da Rota da Bairrada e da Comissão Vitivinícola da Bairrada.

Sob o mote ‘Bairrada, Terras de Bem-Viver’ este suporte de comunicação foi produzido em português e em inglês e vai ser divulgado nos mais diversos momentos de divulgação e promoção da Bairrada, reforçando a importância deste como um território com diversos eixos, como é evidenciado na nova identidade (marca-território) lançada em 2019: bem-estar, bem-pedalar, bem-receber, bem-comer e bem-beber. Mais um marco na promoção da Bairrada como um destino de enoturismo.