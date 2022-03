Fotografia de autarcas no deserto despoletou um verdadeiro oásis de críticas

A divulgação de uma fotografia dos autarcas da Região de Aveiro num momento de lazer, paralelo ao programa de visitas e contactos no Dubai, acabou por gerar vários comentários nas redes sociais.

A fotografia em causa – que aqui reproduzimos – acabou por circular pela Internet e pelas páginas de alguns jornais, com os representantes da CIRA, numa descontraída fotografia em pleno deserto.

O assunto foi alimentando comentários nos últimos dias, “como água no deserto”, ao ponto de levar os presidentes da CIRA a “dar nota pública do seu protesto pela utilização mal intencionada da referida foto e pela incorreção de notícias que apenas pretendem afetar a sua boa reputação pública, não informando sobre o essencial do programa desta ação, fazendo-o por esta via em defesa da sua honra e do seu bom nome”.

Numa resposta direta a dois jornais nacionais, a CIRA acusa um deles de “faltar à verdade” com a referência de que Ribau Esteves não respondeu ao jornal sobre as despesas de Aveiro. “A verdade é que não foi colocada a Ribau Esteves, nem pelo CM nem por qualquer outro órgão de comunicação social, qualquer pergunta sobre essa matéria”, aproveitando a CIRA, nesse documento, por elencar as despesas de toda a comitiva.

O assunto também foi abordado na abertura da Feira de Março, no passado dia 25, onde Ribau Esteves, tendo por base aquela foto nas areias do deserto, acabou por responder com pedras, que segundo o próprio, é preciso remover.

“Nós só temos de ter a opção de vida, a energia e solidariedade de todos para ir removendo as pedras, das mais leves às mais pesadas, seja uma pandemia, seja uma guerra, seja aqueles que de entre nós são vítima de atentados de má língua e de atentados de caráter de forma banal, mas massiva, só porque querem disponibilizar-se para servir os outros; tudo isso devem ser as pedras do caminho que nos relembram que há caminho, que é a vida, e que há força e aposta renovada para tirarmos as pedras do caminho”.