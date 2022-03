Fundo Ambiental aprova 300 mil euros à Fundação Mata do Bussaco

Em 2022 a Fundação Mata do Bussaco (FMB) poderá contar com 300 mil euros, previstos no orçamento do Fundo Ambiental (FA) para este mesmo ano.

Segundo o despacho n.º 3143-B/2022, 14 de março de 2022, no âmbito da temática conservação da natureza e da biodiversidade, para executar este ano, o Fundo Ambiental (FA) atribui 300 mil euros ao projeto definido pela FMB, que vê o incentivo melhorado relativamente ao ano anterior.

Numa perspetiva de continuidade, a FMB poderá contar com este incentivo para implementação de ações de conservação da natureza, requalificação e melhoria das condições de visitação.

Em 2021, o FA e o ICNF estabeleceram o valor de 250 mil euros, atribuídos à FMB, para tornar a Mata Nacional do Bussaco um espaço ainda mais apetecível à visitação. Este protocolo de colaboração técnica e financeira, que levou a cabo um conjunto de ações, foi inteiramente cumprido pela FMB.

A FMB vê assim ser aprovado o seu projeto de implementação de medidas concretas que contribuam para a conservação dos ecossistemas presentes no Bussaco e melhoria do estado de conservação do património natural da Mata Nacional do Bussaco, uma vez que ecossistemas equilibrados protegem-nos contra catástrofes imprevistas e, se utilizados de forma sustentável, oferecem muitas das melhores soluções para responder a desafios urgentes.