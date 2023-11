Câmara de Águeda apoia 40 jovens com bolsas para o ensino superior

Os candidatos selecionados vão beneficiar de um apoio anual de 1.500 euros, repartidos em 10 mensalidades de 150 euros, ao longo do número dos anos letivos do curso em que o aluno está matriculado.

A Câmara Municipal de Águeda vai voltar a apoiar 40 jovens do concelho com Bolsas de Estudo para o Ensino Superior para o presente ano letivo (2023/2024).

Este apoio, que traduz a aposta do Município na Educação e na qualificação superior, destina-se aos estudantes de qualquer instituição de ensino superior do território nacional, residentes no concelho, provenientes de famílias carenciadas.

Os candidatos selecionados vão beneficiar de um apoio anual de 1.500 euros, repartidos em 10 mensalidades de 150 euros, ao longo do número dos anos letivos do curso em que o aluno está matriculado. Ao iniciar cada ano, o candidato selecionado e já beneficiário da bolsa deve proceder ao pedido de renovação do apoio.

A atribuição destas bolsas consubstanciam um investimento do Município de 60 mil euros e visa “contribuir para o combate das desigualdades sociais que impeçam o acesso a formação de nível superior e, por outro lado, promover o desenvolvimento social, económico e cultural do território”, justifica nota da autarquia.

A este investimento somam-se outros que o Município assume na área da Educação, como o pessoal não docente, os transportes escolares e a prestação de um conjunto alargado de serviços aos alunos, nomeadamente a formação em competências emocionais, a terapia da fala, o apoio psicológico, o desporto escolar, a semana do Teatro, as viagens de estudo, a astronomia nas Escolas, o Águeda Living Lab, entre outros.

“Estas bolsas ajudam de forma muito direta os alunos com maior dificuldade económica, sendo que são cumulativas com outras facultadas pela Direção-Geral de Ensino Superior”, lembra a Câmara de Águeda. Refira-se ainda que a par do Programa de atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, a autarquia aguedense proporciona também o Programa para Pagamento de Propinas, que se destina a alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.

O período de candidaturas decorrerá entre 2 e 22 de novembro, através do preenchimento de formulário, disponível na página do município, em www.cm-agueda.pt/pages/119 e no GAM – Gabinete de Atendimento do Munícipe, ou através do e-mail geral@cm-agueda.pt.