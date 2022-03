Mealhada abre Balcão da Inclusão

Este serviço, no Espaço do Cidadão, disponibiliza informação especializada e acessível sobre a deficiência e/ou incapacidade.

A Câmara Municipal da Mealhada tem em funcionamento, a partir desta sexta-feira, dia 1 de abril, o Balcão da Inclusão, um serviço que visa a disponibilização de informação especializada e acessível sobre a deficiência e incapacidade.

São destinatários deste balcão todas pessoas com deficiência e/ou incapacidade, suas famílias, organizações e outros que direta ou indiretamente intervêm na área da deficiência. O atendimento, feito por técnicos do Setor Social, será presencial, por marcação prévia, no Espaço do Cidadão Mealhada.

As áreas sobre as quais o Balcão da Inclusão presta um atendimento técnico e informativo especializado são Respostas Sociais, Emprego e apoio para entidades empregadoras, Prestações Sociais, Produtos de Apoio/ Ajudas técnicas, Formação Profissional, Intervenção Precoce, Benefícios Fiscais, Acessibilidades, Transportes ou outros.

Os interessados devem contactar o Setor de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada, através do telefone 231 281 204 ou do e-mail balcaoinclusao@cm-mealhada.pt .

O atendimento presencial é feito por marcação prévia e realiza-se à quinta-feira, das 10h às 12h30, no Espaço do Cidadão, na Rua Dr. José Cerveira Lebre, na Mealhada.