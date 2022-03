Mealhada mostra na BTL o que de melhor tem para oferecer

De Mealhada até Lisboa vão seguir a excelência da gastronomia, a riqueza natural, patrimonial, cultural e histórica da Mata Nacional do Bussaco, e as experiências de bem-estar associadas às Termas de Luso.

O Município da Mealhada leva à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre entre os dias 16 e 20 de março, o melhor que pode oferecer: a excelência da gastronomia, a riqueza natural, patrimonial, cultural e histórica da Mata Nacional do Bussaco, e as experiências de bem-estar associadas às Termas de Luso.

O Espaço do Município da Mealhada será integrado no stand da CIM Região de Coimbra, com uma imagem gráfica a refletir as maiores riquezas do território e a promover o destino “Mealhada – Luso – Bussaco”.

A excelência da gastronomia será comprovada com a degustação dos produtos 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada: Água l Pão l Vinho l Leitão em diversos pontos da BTL, seja no Espaço do Município, seja aquando da inauguração do Stand da CIM- RC e no Stand do Turismo do Centro de Portugal.

A gastronomia local, com destaque para o tão apreciado leitão e os vinhos e espumantes que o acompanham, estará também presente na área da restauração com o restaurante local “O Castiço”.

A Mata Nacional do Bussaco, com as suas diversas potencialidades, é uma das imagens fortes que o Município tenta transportar para Lisboa e para os milhares de visitantes que passam pela BTL.

E para tirar o maior partido de rotas, trilhos e experiências de natureza, serão apresentados o Mapa da grande Rota do Bussaco (GR49) e novos guias da Mata do Bussaco: o Guia de Viagem Mata do Bussaco da Editora Foge Comigo e os guias de bolso – Guia da Mata e Guia da Animação Turística pela Fundação Mata do Bussaco.

As Termas de Luso são outro importante ativo do território: aqui conjuga-se “o medical ao wellness”, as áreas do termalismo terapêutico, de Medical Center e de SPA Termal.

Numa vertente mais académica, destaca-se a apresentação do IV Congresso Internacional Floresta e Potencial para a Saúde, que se realiza de 6 a 9 de abril, no Luso.

“A nossa participação na BTL centra-se numa estratégia baseada na afirmação do destino Mealhada – Luso – Bussaco, uma vez que o concelho possuiu produtos turísticos maduros, da gastronomia à saúde e ao “envelope turístico Mata do Bussaco”. A própria CIM – RC escolheu como tema “os corredores da natureza” e a Mata Nacional do Bussaco é o ex-libris de toda a região Centro e até do país, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Autarquia com o pelouro do Turismo.

“Acreditamos ter argumentos fortes que, sendo dados a conhecer ao grande público, trarão visitantes ao nosso território para conhecerem a gastronomia, a cultura, a natureza e até as tradições”, refere António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.