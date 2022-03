Mealhada: Poesia, música e teatro marcam animação no final de semana

Na sexta-feira, dia 25 de março, o Grande Hotel de Luso recebe o espetáculo “Poesia com Melodia”, pelas 21h30. O concerto integra o Programa de Animação das Termas e Vila Termal do Luso pertencente às Termas Centro. Este espetáculo, do projeto Vitor Blue, musicaliza poemas de poetas portugueses contemporâneos, permitindo a descoberta de uma rede cultural.

No dia seguinte, sábado, no Parque da Cidade, na Mealhada, terá lugar a partir das 18h, um arraial, com atuação de PAMA. O Arraial do Parque vai aliar os antigos arraiais populares a influências modernas com boa música.

Numa atividade diferente, o Parque da Cidade, vai receber a atuação de PAMA, num Concerto ao pôr do sol. Integrado no âmbito da Programação Cultural em Rede – “Noites de Verão – Praças Com Vida”, este concerto será o momento de despedida do inverno e de boas-vindas à primavera, numa atmosfera acústica que nos lembrará os antigos arraiais.

Também no sábado, mas às 16h, o cineteatro Messias, será palco de uma peça de teatro dirigida aos mais pequenos. “O lago da aventura”, é uma produção com seis atores/cantores, num imaginário fantástico, que envolve os espetadores mais novos – entre os 3 e os 12 anos – a desvendar vários mistérios e ensinar à protagonista, a Princesa Aurora, a grande lição da sua vida.

No domingo, dia 27 de março, também às 16h, o Cineteatro Messias assinala o Dia Mundial do Teatro com uma comédia que coloca em palco quatro companhias do Município: Caixa de Palco, Oficina de Teatro do Cértima, Aguarela de Memórias e Grupo Cénico de Santa Cristina. Os bilhetes têm um custo de 2 euros (reverter para a criação de um fundo cultural).