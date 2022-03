Mira à Mesa promove gastronomia e alavanca economia local  

Promover a gastronomia da região da Gândara, dinamizando a restauração local é o objetivo da 1.ª edição de “Mira à Mesa”, um evento organizado pelo Município de Mira e que vai envolver 19 restaurantes do concelho.

O “Mira à Mesa” já vinha sendo pensado há dois anos, porém a pandemia adiou a sua realização, como esclareceu o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida, na apresentação da iniciativa, na passada terça-feira, realçando ainda que “este evento gastronómico é muito importante para alavancar a economia local”. A outra dimensão “é divulgar as nossas tradições, a nossa gastronomia, divulgar aquilo que é o nosso património, para que quem nos visita conheça as nossas iguarias”, sublinhou o autarca.

Presente na apresentação do evento, o Chef Luís Lavrador adiantou que “uma gastronomia sem afetos não é gastronomia. A gastronomia tem esse lado importantíssimo”, concluindo que “há uma necessidade de afirmação da nossa cultura gastronómica.

19 Restaurantes aderentes

O “Mira à Mesa” começa já este fim de semana (sexta-feira, dia 18, sábado, 19 e domingo, 20), regressando a 25, 26 e 27 deste mês em 19 restaurantes do concelho aderentes: Keep Calm, Morhua, Canadian Star, Lila, Milénio, Mata-Fome, Petisc’Art, Pátio do Tabuinhas, O Seiça, A Petisqueira, Salgáboca, Litur, Taberna do Xoxo, Peixaria Nosso Mar, A Cozinha, A Chave, Calidris, Tapisco By Beto e a Confraria Nabos e Companhia.

Foi elaborada uma carta gastronómica com os pratos típicos do concelho da região da Gândara e cabe aos restaurantes aderentes – devidamente identificados -, “dentro das suas características”, escolher os pratos que querem fazer.

“Os restaurantes participam, nós fazemos a divulgação a nível regional, fazemos a divulgação dos restaurantes e dos pratos que vão ter e, com esta interação, esperamos que o número de comensais aumente exponencialmente”, confiou o autarca.