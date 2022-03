Oliveira do Bairro: MOB regressa entre 1 e 3 de abril

Esta edição do MOB volta a ter um caráter solidário, uma vez que as receitas apuradas nos espetáculos vão reverter, na sua totalidade, a favor das IPSS do concelho.

O MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro está de regresso, entre 1 e 3 de abril, para a sua 9.ª edição.

A iniciativa, promovida pelo Município de Oliveira do Bairro, apresenta este ano como tema “Artes em diálogo”.

Lília Ana Águas, vereadora da Cultura da CMOB, realça o facto desta edição marcar “o regresso do público às plateias, depois das anteriores edições terem decorrido em formato online”. Esta edição do MOB volta também a ter “um caráter solidário, uma vez que as receitas apuradas nos espetáculos vão reverter, na sua totalidade, a favor das IPSS do concelho”.

O festival tem início a 1 de abril, às 21h, com o lançamento oficial do CD “Piano Oceano”, composto pela artista multidisciplinar Mariana Miguel. Este projeto é apresentado na sequência do “Programa de Apoio à Cultura”, iniciativa promovida pelo Município de Oliveira do Bairro em 2020 para apoiar os agentes culturais no período mais agudo da pandemia.

Este primeiro momento, que se vai realizar na Cerâmica Rocha, em Oliveira do Bairro, contará ainda com a apresentação de duas obras videográficas produzidas pela artista.

Ainda no mesmo dia, às 22h, a festa continua no auditório do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (QA), onde o rock do grupo “Más Companhias” se vai juntar à sonoridade sinfónica da Banda Filarmónica da Mamarrosa, num concerto especial que será “colorido” com ilustrações feitas em tempo real pela artista Maria Mónica.

No segundo dia do festival, 2 de abril, às 15h30, o Conservatório de Artes da Bairrada sobe ao palco do QA para apresentar o concerto visual “Crux Pietatis”, com o tema da Paixão de Cristo.

Segue-se, às 21h, na sala de exposições do mesmo espaço, a palestra “A Composição, Orquestração e Produção Musical nos dias de hoje”, um projeto didático desenvolvido pelo músico Vasco Miranda, no âmbito do referido “Programa de Apoio à Cultura”.

Uma hora depois, às 22h, o auditório do QA recebe o espetáculo “Animatógrafo”, levado ao palco pela União Filarmónica do Troviscal, em que a música e o cinema se complementam.

No dia 3, às 15h30, os músicos da FUOB – Conservatório de Artes e Comunicação encerram a 9.ª edição do MOB, com o projeto comunitário “Cértima Orquestra”.

Os ingressos para os espetáculos no auditório do Quartel das Artes têm um custo de dois euros e podem ser adquiridos, no máximo de dois por pessoa, na bilheteira deste espaço.