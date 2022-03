Oliveira do Bairro recebeu XIV Seminário “Municípios Amigos do Desporto”

Neste evento de dimensão nacional, com mais de 300 participantes, foram apresentadas as melhores práticas em termos de mobilidade ativa.

Oliveira do Bairro recebeu esta segunda-feira, 28 de março, o XIV Seminário Municípios Amigos do Desporto, que teve como temática as “Boas práticas de Mobilidade Ativa nos Municípios”.

O evento, que decorreu no Quartel das Artes, foi organizado pela autarquia de Oliveira do Bairro, em parceria com o programa “Município Amigo do Desporto” e a Associação Patrulheiros.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, fez a abertura do seminário, saudando os participantes e fazendo uma pequena resenha do trabalho que tem sido feito no concelho ao nível da mobilidade, com destaque para a criação de ciclovias e para a melhoria significativa das condições das vias de comunicação, com especial atenção para as questões da acessibilidade.

Ao longo de todo o dia, marcaram presença mais de três centenas de participantes, entre estudantes da área do desporto e profissionais da área, incluindo muitos técnicos e responsáveis de autarquias de todo o país.

Susana Martins, vereadora do Desporto, manifestou-se “extremamente satisfeita por termos conseguido trazer para Oliveira do Bairro um evento de dimensão nacional, que apresentou as melhores práticas em termos de mobilidade ativa”. “Foi um momento muito importante de partilha de conhecimento e experiências e de criação de laços com profissionais que trabalham diariamente com o mesmo objetivo: melhorar a vida dos seus munícipes, em particular nas áreas do desporto, da mobilidade e da acessibilidade para todos”, acrescentou a autarca.

O seminário contou com vários oradores, como Pedro Mortágua Soares, do programa Municípios Amigos do Desporto, José Nuno Amaro, presidente da Associação Patrulheiros, António Augusto Silva, vereador do Desporto do Município de Lousada, Gil Nadais, Secretário Geral da Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas – ABIMOTA, José Mota, docente no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, e Pedro Ribeiro da Silva, membro fundador da Associação Portuguesa de Urbanistas.

Durante o evento foram entregues “Reconhecimentos”, atribuídos pelo Programa Município Amigo do Desporto, nas categorias “Oportunidades de Prática Outdoor do Ano” e “Oportunidades de Prática Outdoor Recomendadas”.

A organização deste seminário surge no âmbito da adesão do Município de Oliveira do Bairro, em maio de 2021, ao programa “Município Amigo do Desporto”, que reconheceu o trabalho já realizado no concelho e a estratégia para o futuro nas áreas desportiva e da atividade física.

Este programa tem como missão “monitorizar, reconhecer e divulgar as boas práticas de intervenção, no âmbito municipal, do desenvolvimento de práticas que potenciem a atividade física regular e o desenvolvimento desportivo português, partindo das práticas implementadas por cada município aderente ao programa”.