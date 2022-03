Está terminada a requalificação do perímetro central da Zona Industrial de Bustos, num investimento de cerca de 720 mil euros.

Os trabalhos incidiram na repavimentação da rua 18 de Fevereiro e da rua das Indústrias, reestruturação e encaminhamento de águas pluviais, reestruturação da iluminação pública e distribuição de energia, marcação rodoviária, criação de passeios e zonas cicláveis e definição de espaços de estacionamento.

Segundo o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, está também em preparação uma nova empreitada, no valor de 100 mil euros, para “concluir a requalificação da Rua das Indústrias e o troço de ligação ao concelho de Vagos”.

Para Duarte Novo , estas intervenções vão proporcionar “uma imagem mais moderna e cuidada à zona industrial e, de forma mais abrangente, à própria vila de Bustos, que fica com uma entrada completamente requalificada”.

Refira-se que o investimento global previsto pela autarquia para a Zona Industrial de Bustos é de 3 milhões de euros, que inclui a empreitada já terminada, estando previstos 500 mil euros para terrenos.

A aposta no desenvolvimento económico é assumida por Duarte Novo como “uma prioridade do município que estamos a concretizar através da criação de condições que permitam o crescimento físico das empresas já instaladas e o acolhimento de novos projetos empresariais, contribuindo, desta forma, para o aumento do número de postos de trabalho e consequente fixação de pessoas e famílias no nosso concelho”.

Recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro anunciou um investimento superior a 10 milhões de euros nas zonas industriais do concelho, até 2025, no âmbito da sua estratégia para o desenvolvimento económico.