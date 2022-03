Rigor, qualidade e inovação são imagem de marca do Laboratório Mário Alvim de Castro

Fundado em 1972, o Laboratório de Análises Clínicas Mário Alvim de Castro, localizado em Anadia, é uma referência no concelho e em toda a região. Este é “o último laboratório de proximidade existente entre Aveiro e Coimbra”, destaca Gabriela Alvim de Castro, filha do fundador e quarta geração de farmacêutico na família, seguindo as pisadas de seu pai, avô e bisavô.

O laboratório nasceu pela mão do farmacêutico, especialista em análises clínicas e seu diretor clínico, Mário Alvim de Castro e sua esposa Maria Helena Alvim de Castro e, hoje, é o único existente no concelho, no atendimento desde a colheita até aos resultados finais. “Uma vantagem”, garante Gabriela Castro em relação a este laboratório de proximidade “porque os poucos que havia foram comprados por grandes grupos que os transformaram em simples postos de colheita.”

Perseverança e rigor ético

Reconhecendo que 50 anos de atividade significam “a perseverança pautada de um rigor ético, profissional e administrativo” num ramo de atividade que, ao longo dos últimos anos, tem sofrido vários constrangimentos e exigências tecnológicas, também constata que nestas cinco décadas de vida, o percurso nem sempre foi fácil, exigindo “muito esforço e dedicação” que foram “acompanhados de grandes privações pessoais e familiares para manter um serviço de qualidade superior”.

Atualmente são nove os colaboradores (seis na área técnica), sendo quatro farmacêuticos (três especialistas em Análises Clínicas) e dois Técnicos Superiores de Análises Clínicas com Mestrado.



