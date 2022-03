Sangalhos DC regressa à Liga de Basquetebol 26 anos depois

O Sangalhos Desporto Clube, líder do Grupo de Promoção da Proliga, venceu o Belenenses por 75-51, no Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa, e assegurou o direito desportivo de subida à Liga Betclic Masculina. Com parciais de 25-13, 22-17 e 17-10, a formação bairradina, que não marcava presença no principal campeonato desde 1995-96, avançou para o sucesso, numa partida em que registou 59% de eficácia (19/32) da linha de dois pontos, 8 triplos e 10 roubos de bola. Pelas cores do Sangalhos destacaram-se Malik Marquetti (21pontos, 6 ressaltos, 1 assistência e 2roubos de bola), João Martinho (14pts, 4res, 6ast, 1rb), Steven Julian (13pts, 13res, 2ast, 1rb, 1dl) e João Neves (13pts, 6res, 2rb).

Passavam vinte minutos da meia-noite quando o autocarro que transportava a equipa do Sangalhos Desporto Clube chegou ao Complexo Desportivo do Sangalhos. À sua espera e com fogo de artifício pelo meio, centenas de adeptos deram um grande colorido ao feito alcançado pelo seu clube do coração, que, 26 anos depois, está de regresso ao patamar mais alto do basquetebol português.

No início da época, o grande objetivo passava pela manutenção no Campeonato da Proliga. Como sempre os seus responsáveis transmitiram, era pensar jogo a jogo e no final faziam-se as contas. Este lema foi conduzindo, jogo após jogo, a que o Sangalhos fosse ultrapassando em cada jornada os seus adversários de forma irrepreensível até garantir o direito desportivo à Liga Betclic.

Um dos grandes obreiros da subida é Emanuel Silva. O treinador sangalhense, na hora da vitória, manteve o seu discurso. “O nosso pensamento foi sempre jogo a jogo. Em setembro, no início da temporada, ninguém imaginava este desfecho, mas com o desenrolar da época e face à prestação da equipa, fomos construindo esta bonita história.”

Para o presidente Jorge Anjos, “tudo isto era impensável. Era um feito imaginável no início da época e só foi possível graças ao empenho dos jogadores e de um treinador da casa”, deixando a questão: “Qual o clube que tem dez atletas e um treinador formados no clube?”, realçando ainda o apoio da Câmara Municipal de Anadia e dos patrocinadores, em particular à Boomerang Transportes, patrocinador principal da equipa.

Havia muitas reservas, como já aconteceu no passado, se o Sangalhos ia abdicar da subida à Liga. Jorge Anjos, apesar de começar por dizer que a decisão ainda não estava tomada, disse ao JB que “o Sangalhos vai participar” e acredita que a Federação Portuguesa de Basquetebol e a Associação de Basquetebol de Aveiro irão aceitar “o nosso projeto, pois o Sangalhos neste momento não tem dívidas”.

FOTO: FPB

