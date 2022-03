Ucrânia: Carrinha que vai buscar refugiados partiu hoje de Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro enviou dois colaboradores para a fronteira entre a Roménia e a Ucrânia, com o objetivo de trazerem para Portugal refugiados ucranianos, em fuga da guerra que assola o seu país.

A representação bairradina partiu ao início da manhã desta segunda-feira,em direção a Vilar Formoso, onde integrou um comboio humanitário com voluntários e camiões cheios de medicamentos e bens de primeira necessidade.

Inicialmente com destino à Polónia, a organização alterou nas últimas horas o destino da ajuda, seguindo agora para a Roménia, com passagem e paragem também na Hungria, onde deve chegar na próxima quarta-feira, 9 de março, numa viagem de 4.300 Km.

A vereadora Susana Martins, em representação do Executivo Municipal de Oliveira do Bairro, marcou presença no momento da partida, para desejar “toda a sorte do mundo” aos colaboradores. “A Sílvia e o senhor Armando são dignos representantes da coragem e da solidariedade de todos os oliveirenses e um motivo de orgulho para o nosso município”, referiu a autarca.

Paralelamente, a autarquia oliveirense colaborou numa campanha de recolha de bens de primeira necessidade, promovida pelas paróquias de Oliveira do Bairro e da Palhaça. Os bens recolhidos foram transportados para Fátima, através de uma parceria entre o Município e o Grupo Tavares, de onde já saíram, no comboio humanitário acima referido, para a fronteira da Roménia com a Ucrânia, de forma a ajudar famílias de refugiados que chegam ao local, havendo contactos para os levar também a famílias dentro do território ucraniano.

Para além destas iniciativas, o Município vai também avançar com um conjunto de medidas de apoio aos refugiados ucranianos que venham para o Concelho.