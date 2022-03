Ucrânia: Município e Bombeiros de Anadia lançam campanha e doam ambulâncias

Foto de arquivo

Com o apoio do Município de Anadia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) está a desenvolver uma campanha de solidariedade a favor do povo ucraniano. Esta operação consiste na recolha de bens e também na doação de duas ambulâncias de transporte de doentes, propriedade da AHBVA, que, apesar da idade (15 a 20 anos), ainda podem ser úteis.

Os interessados em aderir a esta campanha, através da doação de bens, devem dirigir-se ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Anadia até ao dia 13 de março, entre as 17h e as 19h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 12h, ao fim de semana.

Segundo informações da Embaixada da Ucrânia, lanternas, candeeiros de campismo, geradores, aquecedores, material informático e equipamentos de comunicação são alguns dos bens prioritários. Medicamentos, produtos de higiene e de primeiros socorros, roupa, calçado e bens alimentares não perecíveis integram também a lista de necessidades. Voluntários do Banco Local de Voluntariado de Anadia irão colaborar na receção e no acondicionamento dos bens recolhidos.

O transporte dos bens angariados, de Portugal até à Ucrânia, será feito por um veículo pesado dos Bombeiros Voluntários de Anadia, com capacidade para 25 toneladas, que irá acompanhar as duas ambulâncias, a entregar, preferencialmente, a uma corporação de bombeiros da Ucrânia.

A totalidade dos custos associados ao transporte dos três veículos será suportada pelo Município de Anadia, que está em contacto com entidades governamentais para garantir que esta doação possa chegar ao destino certo, dando resposta às reais necessidades da população que permanece no país em guerra.

Os bens doados em excesso irão integrar um banco local criado para ajudar os refugiados da Ucrânia que chegarem ao concelho.