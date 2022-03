Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga: Autarcas preocupados com falta de médicos

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga garantiu, após uma reunião com os presidentes das Juntas de Freguesia de Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga, que a Unidade de Cuidados de Saúde Partilhados (UCSP) Águeda I e os seus pólos vão continuar em pleno funcionamento, apesar de se antecipar um período de falta de recursos humanos, segundo nota de imprensa da JF de Valongo do Vouga.

Preocupados com a iminência de, até final deste ano, passarem de cinco para dois médicos (que vão reformar-se), Luís Filipe Falcão e Pedro Marques, respetivamente presidentes da Junta de Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga, solicitaram uma reunião com o presidente do ACeS, Pedro Almeida, que decorreu, no final da semana passada, online na Câmara de Águeda, que partilham da preocupação no que respeita à prestação de cuidados de saúde às populações locais.

Em cima da mesa estava a aposentação de três médicos da UCSP ainda este ano: um reformou-se no princípio do mês, outro deverá fazê-lo no primeiro semestre e outro ainda até final do ano. Assim sendo, perante a possibilidade de a prestação de cuidados de saúde naquela unidade ficar em causa, os autarcas agendaram esta reunião com o ACeS para encontrar uma solução.



Notícia completa na edição impressa ou digital