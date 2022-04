600 alunos participarão em Vagos no Mega Sprinter 2022

Decorre no próximo dia 29 e 30 de abril, sexta-feira e sábado, em Vagos, o XVI Mega Sprinter, que envolve a participação de 600 alunos, apurados nas provas levadas a cabo pelas coordena-ções locais e regionais do Desporto Escolar, do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e do Algarve, sendo que nesta edição também estará presente uma comitiva dos Açores.

O Município de Vagos acolhe mais uma edição do Mega Sprinter, constituído por várias atividades competitivas, associadas às diferentes disciplinas do atletismo, designadamente: Estafeta mista 8 X (5 X 14m) – Infantis B e Iniciados; Mega Sprint – Infantis B e Iniciados; Mega Salto – Infantis B e Iniciados; Mega KM – Infantis B e Iniciados; Mega Lançamento – Iniciados; Mega Lançamento de Precisão – Alunos em Cadeiras de rodas – Escalão único.

Este projeto resulta de uma parceria existente entre a Federação Portuguesa de Atletismo e o Desporto Escolar (na missão que lhe está estabelecida, no âmbito da Direção-geral de Educação e da Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares​), tendo por objetivo motivar e sensibilizar todos os alunos para a prática do atletismo e deste modo promover a deteção de talentos nas diferentes disciplinas que compõem o Mega Sprinter, abrangendo toda a população estudantil dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário. No presente ano letivo 2021/2022, ao longo das diferentes fases escolares, locais e regionais, participaram mais de 15.000 alunos, envolvendo também muitas centenas de professores que estiveram envolvidos na organização e enquadramento das atividades competitivas.

No dia 29 de abril, o Mega Sprinter 2022 tem o seu início pelas 19h30, com a cerimónia de abertura, que contará com a presença das entidades representativas do Ministério de Educação, do Município de Vagos e das estruturas desportivas regionais e nacionais convidadas para o efeito. A partir das 20h30, no mesmo local, iniciam-se as competições, referentes à 1.ª jornada da prova, a qual tem o seu términus previsto para as 22h.​

No dia 30 de abril, a partir das 9h os alunos voltam às competições das diferentes disciplinas, referentes à 2.ª jornada, a partir das quais se apurará os vencedores e as consequentes cerimónias de entrega de prémios. O evento terá o seu encerramento previsto para as 13h, com o almoço convívio entre todos os participantes, o qual decorre no Pavilhão Municipal de Vagos.

Esta competição é organizada pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro, sob a égide da Direção-geral da Educação – Divisão do Desporto Escolar.