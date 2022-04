Águas Boas sobe à 1.ª Divisão Distrital

Com Futre de novo como protagonista (marcou dois golos), o Águas Boas não teve dificuldades em ganhar ao Vaguense por 3-1. No final, a festa foi grande nas bancadas do campo de Santa Margarida pelo feito alcançado pela equipa comandada por Beto Veiga.

Para o apuramento de campeão do Campeonato SABSEG, ainda não foi desta que o Oliveira do Bairro venceu. Na receção ao Florgrade, os Falcões até estiveram em vantagem, mas, nos últimos minutos, os visitantes conseguiram o empate (1-1). O Águeda, também em casa, não foi além de um nulo com o Estarreja, numa jornada em que o Beira-Mar ficou mais perto da subida de divisão.

Na fase de manutenção, o Fermentelos perdeu na Vista Alegre e complicou as contas. Já a LAAC regressou às vitórias no reduto do Válega (2-0), enquanto o Pampilhosa ganhou em Bustelo por 2-1.

Na 1.ª Divisão Distrital, o registo vai para a descida do Antes, após ser goleado na casa do líder Valonguense por 5-2.

Calvão, ao vencer em casa o Mealhada (1-0), e o Mourisquense com a vitória em Macieira de Cambra, evitaram a descida.

O Bustos fechou o campeonato com um empate a um golo no reduto do Valecambrense. A equipa bairradina já tinha assegurado o terceiro lugar.

Na 2.ª Divisão Distrital, como já foi relatado, o Águas Boas acompanha o Aguinense (mais uma goleada, por 6-0, frente ao Mourisquense B), na subida à 1.ª Divisão.

Com o Calvão B de folga, o Ribeira/Azenha, ao perder por 3-0 com o Anadia B, perdeu excelente hipótese de se aproximar no terceiro lugar, que dá acesso ao playoff.

Praticamente fora dessas contas ficou o VN Monsarros, que perdeu em casa com Mamarrosa, por 1-0.