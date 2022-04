Aguinense sobe à 1.ª Divisão Distrital

Depois de tanto porfiar nas últimas épocas, o Aguinense está de regresso ao segundo patamar do futebol distrital aveirense. E perto de lhe fazer companhia está o Águas Boas, que venceu em casa o Bom Sucesso por 4-2, beneficiando ainda do empate do Calvão B com o vizinho Santo André.

Num fim de semana marcado pelo jantar do Centenário do Oliveira do Bairro Sport Clube, que reuniu cerca de 800 pessoas, a equipa não correspondeu e voltou a perder para o apuramento de campeão do Campeonato SABSEG. Na deslocação a Estarreja, os Falcões perderam por 1-0.

Na estreia de Fernando Pereira no comando do Águeda, os Galos ainda estiveram em vantagem na casa do líder Beira-Mar, mas acabaram por perder por 2-1.

Na fase de manutenção, o Fermentelos foi surpreendido em casa pelo Bustelo (2-0) e viu a LAAC, que conseguiu evitar a derrota nos últimos minutos na receção ao Vista Alegre, assumir a liderança. O Pampilhosa empatou no terreno do Avanca, também a um golo.

Na 1.ª Divisão Distrital, o Bustos venceu o Valonguense (já subiu) por 4-2, e ganhou pontos ao Pinheirense, que empatou em casa com o Calvão a um golo. Três pontos separam as duas equipas e tudo se decidirá na última jornada para saber qual é a outra equipa que sobe de divisão.

O Antes, ao ganhar em casa ao São Roque, deu passo importante no que toca à manutenção, mas nessa luta estão mais três equipas.

Na Liga 3 – Série 3, o Anadia não foi além de um empate (1-1) em casa frente ao Lourosa e manteve o último lugar na luta pela manutenção.

No playoff do campeão da Proliga, o Sangalhos viajou até à Ilha da Madeira e perdeu com o Galomar por 54-47. Agora terá dois jogos em casa para reverter a situação.

No ciclismo, António Morgado, do Clube de Ciclismo da Bairrada, conquistou a terceira vitória consecutiva na Taça de Portugal de Juniores. O jovem ciclista bairradino lidera a competição com 225 pontos. Logo atrás surge o seu colega de equipa, Gonçalo Tavares, com 195 pontos.