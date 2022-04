Associação de Futebol de Aveiro bate recorde de atletas inscritos

Depois de na época 2019/2020 ter alcançado as 16.265 inscrições, a Associação de Futebol de Aveiro regressou à sua tendência de crescimento em 2021/2022, espelhada nos 16.272 jogadores inscritos, quando faltam ainda dois meses para o fim das inscrições.

Recorde-se que, na época passada (2020/2021), a AFA atingiu os 13.092 inscritos, um número que ficou aquém das expetativas devido à pandemia de Covid-19, que de forma transversal afetou o desporto em geral, com repercussões no futebol e no futsal.

Apesar disso, foram recuperadas as sinergias da dinâmica entre a AFA e os clubes aveirenses, que têm nos 16.272 atletas inscritos na presente temporada uma forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.

Para Paulo Araújo, vice-presidente da Associação de Futebol de Aveiro, o número alcançado “não deixa de ser um momento fantástico para a Associação de Futebol de Aveiro, na medida em que representa que os clubes aveirenses estão em forte movimento e constante dinâmica”.