Biblioteca de Vagos com intensa atividade em abril

Ao abrigo da candidatura “Em nome do Espírito Santo”, partilhada pelos Municípios de Vagos, Alenquer e Torres Novas, a programação cultural da Biblioteca Municipal João Grave está reforçada em eventos e em qualidade, na promoção de diversas formas de arte que podem ser visionadas tanto no interior como no exterior da Biblioteca Municipal João Grave.

Desta forma, no átrio da Biblioteca Municipal está patente até ao próximo dia 27, uma instalação artística alusiva ao tema “Império do Espírito Santo”, de José Barbieri que poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 12h30 e as 14h e as 18h e aos sábados, entre as 10h e as 13h.

Para além desta instalação artística realce, igualmente, para uma série de atividades que acontecerão no dia 23 de abril, com destaque para a teatralização da obra “O Tesouro” de Manuel António Pina, que terá lugar pelas 15h.

Meia hora mais tarde decorrerá a atividade “Um sopro musical” com interpretação ao piano.

Às 16h, acontecerá um espetáculo de dança “Sopro do Espírito” pela Academia de Artes 1.ª Posição de Ponte de Vagos, enquanto que as atividades para dia 23 encerrarão, às 17h, com a iniciativa “Um Sopro Musical”. Estas atividades decorrerão no Largo da Biblioteca Municipal João Grave.