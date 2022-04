Bicicletas ligadas a profissões antigas vão estar expostas em Oliveira do Bairro

A Sala de Exposições do Edifício dos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro vai receber a exposição “Bicicletas com Histórias – Profissões de antigamente”.

A inauguração da mostra, da autoria de Vítor Ferreira e Nelson Ferreira, dois colecionadores de bicicletas da Mamarrosa, terá lugar no próximo sábado, 9 de abril, às 15h, podendo ser visitada até dia 8 de maio.

Para além das bicicletas, vão também estar em exposição outros elementos históricos que completam o quadro de cada profissão, como, por exemplo, as fardas dos profissionais que se faziam transportar nestes veículos de duas rodas.

De acordo com Vítor Ferreira e Nelson Ferreira, este projeto tem por objetivo manter vivas as memórias das profissões de antigamente: “é uma viagem no tempo, na história e na cultura”.

Após a inauguração da exposição, será exibido às 16h, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, o documentário “A Alma do Ciclista”, do realizador Nuno Tavares.

A sinopse do filme refere que “tal como na vida, neste documentário, as bicicletas transportam-nos na nossa descoberta, na nossa reflexão”.

“Através de um grupo de ciclistas ‘clássicos’ e do seu interesse comum pela bicicleta clássica, vamos descobrir valores que se vão perdendo na nossa sociedade moderna, como a importância da amizade, da ecologia, da valorização do antigo, da rejeição ao consumismo e, de outras premissas importantes para atingir uma vida mais feliz, mais simples e mais preenchida com o que realmente importa”, pode também ler-se na explicação do filme.

A película já angariou sete prémios e três menções honrosas em festivais nacionais e internacionais, dos quais se destacam dois primeiros prémios no 26.º Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, Cine Eco Seia, em 2020, e a conquista dos prémios de Melhor Filme Internacional do DC Independent Film Festival (EUA) e de Melhor Documentário na categoria de Transportes e Eco-mobilidade no Terres Film Festival (Espanha), ambos em 2021.