Cantanhede integra rede de parceiros do Turismo Industrial

Cantanhede é um dos municípios subscritores da declaração de compromisso de constituição da rede de parceiros do Turismo Industrial do Centro de Portugal, cuja formalização decorreu no passado dia 12 de abril, numa sessão realizada no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento.

A par do Município de Cantanhede integram esta rede como parceiros o Museu da Pedra, o Centro de Interpretação da Arte Xávega e o Museu LOAD ZX Spectrum.

O empenho na implementação das boas práticas e critérios de conformidade associados aos serviços de Turismo Industrial, a participação conjunta em iniciativas para a promoção do Turismo Industrial, e a disponibilidade para prestar informação clara e atualizada sobre a oferta de Turismo Industrial nos respetivos websites são alguns dos compromissos assumidos pelos parceiros desta rede.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede considera que “a integração da oferta de que o concelho dispõe no campo do Turismo Industrial numa rede que terá expressão a nível nacional é mais uma boa aposta para rentabilizar os ativos existentes a esse nível, no que deve ser visto como mais um fator de incremento da atividade do setor turístico no nosso território. Além do Museu da Pedra, do Centro de Interpretação da Arte Xávega e do Museu LOAD ZX Spectrum, há várias empresas do concelho que já manifestaram interesse em aderir à rede”, refere Helena Teodósio, adiantando que “a autarquia está a trabalhar com a Turismo Centro de Portugal para que essa adesão seja concretizada o mais rapidamente possível”.

Para o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, a criação daquele que se espera vir a ser a futura Rede Portuguesa do Turismo Industrial permitirá estruturar este produto turístico, e constitui “uma receita para sermos mais atrativos e mais competitivos, mas também para podermos alavancar o crescimento de uma indústria fundamental na nossa região”.

Ainda de acordo com este responsável, “este é um produto turístico com características únicas, já que está disponível 365 dias por ano, o que permite alavancar estadias mais prolongadas e combater a sazonalidade”.

Além de Cantanhede, subscreveram a declaração de compromisso os municípios de Abrantes, Entroncamento, Marinha Grande, Porto de Mós, Seia, Sever do Vouga e Tomar.