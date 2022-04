Concerto do CCMB fará soar o órgão de tubos da Igreja de Oliveira do Bairro

Três cantoras líricas e um organista em concerto no próximo domingo, dia 10 de abril, na Igreja Matriz de Oliveira do Bairro.

Oliveira do Bairro

O Círculo de Cultura Musical da Bairrada (CCMB) promove o terceiro concerto da Temporada de Concertos do Círculo 2022, com três distintas cantoras líricas e o organista Júlio Dias, que fará soar o imponente Órgão de Tubos da Igreja Matriz de Oliveira do Bairro.

O concerto será no próximo domingo, dia 10 de abril, pelas 17h, nesta Igreja Matriz.

Neste concerto, os espectadores terão oportunidade de ouvir música do período Barroco, de temática pascal, com obras dos compositores Tarquino Merula, Johann Sebástien Bach, Louis Couperin e Louis-Nicolas Clérambault.

Como protagonistas, o organista e cravista Júlio Galvão Dias e três sopranos: Patrícia Pescadinha, Bárbara Quintais e Isabel Gundana.

A entrada é livre, embora sujeita à lotação da Igreja, com as restrições ainda em vigor.