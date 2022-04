Desagregação da UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro dá primeiros passos

Aprovado com oito votos a favor e um voto contra, o ponto único da sessão extraordinária da assembleia de freguesia da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro abre as portas à desagregação desta União de Freguesias.

Na sessão, solicitada pelos membros eleitos pelo PSD, foi apresentada à mesa da Assembleia de Freguesia uma proposta de ‘desagregação da Freguesia de Aguim, da União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro’ que acabou por ser aprovada, por maioria, e sem causar qualquer discussão ou confronto.

Isso mesmo foi confirmado ao nosso jornal por Filomena Morais, presidente daquela Assembleia de Freguesia, que destaca a forma “pacífica, cordata e sem situações desagradáveis” com que decorreu aquela sessão.

