Filarmónica de Covões promove estágio e concerto com o maestro Óscar Saraiva

A Filarmónica de Covões vai promover o 1.º Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão, que decorrerá nas instalações da Filarmónica de Covões, entre os dias 8 e 10 de abril, e que culminará com o concerto de encerramento a realizar no dia 10 de abril, pelas 17h, no auditório da Filarmónica.

Esta primeira edição vai contar com a participação do maestro convidado, Óscar Saraiva, detentor de um vasto currículo. Vão ser trabalhadas diversas obras de qualidade artística indiscutível, tanto no panorama orquestral nacional, como também, a nível internacional.

Nesta edição inaugural, “os músicos participantes vão ter a oportunidade de trabalhar um programa orquestral bastante estimulante, exigente e, sobretudo, de elevadíssima qualidade, graças à ajuda do maestro convidado, detentor de um vasto currículo, tanto a nível pessoal como profissional”, garante Mário Cavadas, presidente da Filarmónica de Covões.

“Este estágio culminará, como referimos, com um espetáculo de elevadíssima qualidade artística/musical, tendo sempre em conta a promoção do companheirismo e da camaradagem entre músicos, valores tão característicos deste género de iniciativas”, sublinha o presidente da Filarmónica, que acrescenta: “através da inscrição dos músicos que compõem os quadros permanentes das várias filarmónicas que existem na região, esperamos formar um grupo de trabalho coeso e homogéneo para que, desta forma, consigamos aproveitar toda a aprendizagem e todos os ensinamentos resultantes deste projeto que se quer original e diferenciado.”

Segundo este responsável, este primeiro estágio visa “dinamizar uma coletividade que conta já com 153 anos de história, sendo por isso, a associação mais antiga do concelho e uma das mais antigas da região”.