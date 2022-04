Mira assinala Dia dos Monumentos e Sítios com percursos interpretativos

Mira integra programa de Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2022, com dois percursos interpretativos do território, os quais se irão realizar nos dias 20 e 22 de abril, respetivamente.

Amanhã, dia 20 de abril, será realizado um Percurso Interpretativo do Conglomerado de Mira, com início junto ao Museu do Território da Gândara, em Mira, às 17h30. Já sexta-feira, dia 22 de abril, será realizado um Percurso Interpretativo pelo Património da Praia de Mira, com início previsto para as 18h, junto à Capela da Nossa Senhora da Conceição, na Praia de Mira.

Também ontem, a Federação Portuguesa de Columbofilia assinalou o dia com um dia aberto no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, em Portomar. Entre as 15 e as 17h foi possível assistir à receção dos pombos de competição, vindos de vários países do mundo, e que participarão nos Campeonatos Internacionais de Columbofilia 2022, cuja prova está marcada para dia 24 de setembro. Além disso, foi possível assistir, ao vivo, a todo o processo de anilhamento, que permite a identificação dos atletas.