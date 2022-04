Mira recebe concerto de Paulo de Carvalho no dia 24 de abril

Integrado nas comemorações dos 48 anos do 25 de Abril, organizado pelo Município de Mira, dia 24 de abril, o Jardim do Visconde receberá, em estreia, o espetáculo “Paulo de Carvalho e União Músicos de Mira”, pelas 21h30. A entrada é gratuita, mas sujeita a levantamento de bilhete no Museu do Território da Gândara, em Mira, ou no Palheiros de Mira – Museu e Posto de Turismo, na Praia de Mira.

Neste espetáculo, Paulo de Carvalho, músico e compositor português, juntamente com a sua banda e em conjunto com a União Músicos de Mira, irá interpretar os seus maiores êxitos, num concerto que visa também, a interação com músicos e grupos locais.

Esta iniciativa integra o projeto “Os nossos e os vossos pela Cultura”, uma proposta cultural itinerante que une os municípios de Mira, Tábua e Vagos na criação de um projeto de programação cultural em rede, de modo a promover o acesso universal à cultura de todos os cidadãos, com um conjunto de atividades que vão desde o teatro à música, passando pelo videomapping e pela dança.

“Os nossos e os vossos pela Cultura” visa promover e desenvolver o património cultural e natural, material e imaterial característico das regiões de Mira, Tábua e Vagos, bem como privilegiar o conceito de itinerância com eventos comuns a estes três concelhos. O projeto pretende, também, o envolvimento de associações locais e de outros agentes que, devido à pandemia Covid-19, viram a sua atividade drasticamente reduzida, valorizando desta forma a produção cultural local e criando condições para o desenvolvimento económico e social destes territórios.

O projeto “Os nossos e os vossos pela Cultura” é apoiado por fundos da União Europeia, com uma taxa de comparticipação FEDER (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional) de 100%, cofinanciado através do Programa Operacional Regional – Centro 2020.