Movelsete, em Anadia, aposta na remodelação do espaço

Remodelação acontece no ano em que a Movelsete completa 41 anos de vida. A loja, agora mais acolhedora e funcional, apresenta uma vasta gama de produtos.

No ano em que completa 41 anos de vida, a Movelsete, em Anadia, assinala a passagem de mais um aniversário com uma renovação completa. Fundada a 21 de outubro de 1981, a Movelsete sempre esteve direcionada para a área da construção, tendo sido constituída por uma carpintaria e uma loja de materiais de construção, no centro da cidade.

Hoje, a Movelsete já não tem carpintaria, por decisão dos sócios – Manuel Neto, Herculano Rodrigues e Helena Castro, que optaram por fazer uma forte aposta na remodelação da loja, que já se encontra totalmente funcional e pronta a receber os clientes de uma forma mais prática e acolhedora.

Um comércio de proximidade que acaba de realizar um investimento significativo na remodelação do espaço interior e exterior da loja, tornando-a mais atrativa e apelativa, mas também ao nível da imagem (logotipo), agora mais moderno.

Assim, hoje, quem passa na rua António Feliciano Castilho, facilmente se percebe da radical mudança. O exterior está de cara lavada, mas é no interior que se nota a maior diferença. O piso em cimento, deu lugar a um piso em pavimento cerâmico e as paredes foram todas pintadas, assim como as prateleiras e expositores foram substituídos.

Agora, os clientes circulam melhor no interior da loja e toda a vasta gama de produtos está dividida por áreas de atividade (ferragens; ferramentas; materiais de construção; tintas, vernizes, espumas, colas e silicones; eletricidade e iluminação; redes, malhas e mangas; gás; sinalética; produtos de limpeza, desinfeção e proteção; canalização, tubos PVC e acessórios; cordas, cordões e correntes, chaves, utilidades para a casa até vidros com corte à medida), entre outros.

Notícia completa na edição impressa ou digital