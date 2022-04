“+ Movimento Sénior” leva atividade física à população mais idosa da Mealhada

Durante três dias por semana, os técnicos da Divisão de Desporto da autarquia vão deslocar-se às freguesias para orientarem as aulas.

Começou esta quarta-feira, dia 6 de abril, o “+ Movimento Sénior”, um programa que pretende promover o envelhecimento ativo da população sénior do concelho da Mealhada. Durante três dias por semana, os técnicos da Divisão de Desporto vão deslocar-se às freguesias para orientarem as aulas.

O projeto iniciou esta quarta-feira, dia 6 de abril, com uma mega-aula de ginástica inserida na Semana da Saúde e Atividade Física, com um programa que decorre até 9 de abril e inclui diversas atividades, desde rastreios ao Festival da Atividade Física.

Quanto a este novo projeto sénior, tem como destinatários os residentes do concelho da Mealhada com idade igual ou superior a 65 anos. Os técnicos da autarquia deslocar-se-ão às segundas, quintas e sextas-feiras de manhã às freguesias do Município para desafiarem a população a participar em atividades como ginástica geriátrica, caminhadas, dança, jogos tradicionais ou Boccia.

Os objetivos desta iniciativa, que integra o programa mais alargado “Mealhada + Movimento”, passam por proporcionar à população sénior do concelho da Mealhada uma atividade física regular e devidamente orientada tendo em vista a melhoria da sua qualidade de vida e elevação da sua autoestima, sensibilizando-os para a adoção de estilos de vida diários mais saudáveis, bem como diminuir os fatores de risco relacionados com o processo de envelhecimento, combatendo a inatividade e o comportamento sedentário.

Procura ainda aumentar os níveis de independência e autonomia através de melhores índices de aptidão cardiovascular e aptidão física, nomeadamente ao nível da força e resistência muscular e atenuando a perda de flexibilidade, coordenação e equilíbrio.

Um outro fator intrínseco ao programa é a diminuição do isolamento através da organização de atividades de ocupação de tempos livres, aumentando a interação social.