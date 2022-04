Município de Anadia ajuda bombeiros em ação humanitária

Apoio financeiro visa compensar despesas realizadas pelos bombeiros com a deslocação no âmbito da campanha solidária para com o povo ucraniano.

A Câmara Municipal de Anadia deliberou, na reunião de executivo, no passado dia 13 de abril, atribuir uma verba de 12 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA), destinada a compensar as despesas realizadas com a deslocação à Polónia, no âmbito da campanha solidária “Missão de Ajuda Humanitária ao Povo Ucraniano”.

Recorde-se que a AHBVA dinamizou, em parceria com o Município de Anadia, uma recolha de bens, junto da comunidade anadiense, com o intuito de apoiar o povo ucraniano.

Os bens recolhidos, 52 paletes e uma ambulância, foram transportados em dois camiões e entregues, no passado mês de março, na cidade de Cracóvia (Polónia) a uma corporação de bombeiros local que, posteriormente os canalizou para duas cidades ucranianas, Odessa e Malyn, avança a autarquia anadiense em nota de imprensa.

Medicamentos, produtos de higiene e de primeiros socorros, roupa, calçado e bens alimentares não perecíveis, lanternas, candeeiros de campismo, aquecedores, material informático e equipamentos de comunicação foram alguns dos bens que seguiram para a Ucrânia.