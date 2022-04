Novo presidente da Confraria do Leitão da Bairrada revela projetos para a ansiada sede

Desde a sua fundação, há 27 anos, a Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada só havia conhecido um presidente, António Duque. Paulo Cerca é “o senhor que se segue” e encara a missão com o mesmo sentido de responsabilidade e com vontade de cumprir o desejo antigo de uma sede.

Sede que já tem espaço definido – será na Escola do Paraíso, em Sangalhos – e onde se prevê a construção de salas de formação e um restaurante.

O objetivo principal da Confraria – a defesa do Leitão da Bairrada – mantém-se e será reforçado, com a colaboração de todos os municípios, assegura o novo presidente.

