“O Tampinhas” quer unir a comunidade em torno de projetos de apoio social

“Tampinhas” é o nome do mais recente projeto da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, que quer unir a comunidade em torno de um objetivo social comum.

Para isso, conta com a colaboração de todos. Como? Através da coleta de tampinhas de plástico.

O Tampinhas, colocado na Alameda da Cidade, perto do Cemitério Velho de Oliveira do Bairro, foi inaugurado na penúltima quarta-feira, e contou com a presença do executivo da Junta de Freguesia, do vice-presidente e vereador com o pelouro do Ambiente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Jorge Pato, e dos apoiantes do projeto.

A primeira recolha do coletor ainda não tem um destino definido, esclareceu Simão Vela ao JB. O presidente da Junta avançou que “o regulamento está em fase de discussão pública e deverá ser aprovado na Assembleia de Freguesia agendada para este mês de abril”.

