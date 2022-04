Oliveira do Bairro promove sessões para empregabilidade de migrantes

O Município de Oliveira do Bairro promoveu no dia 6 de abril, uma sessão de informação intitulada “Boas Práticas de Integração Profissional de Pessoas Migrantes”, que decorreu na Incubadora de Empresas de Oliveira do Bairro. Esta sessão teve seguimento hoje, dia 12 de abril, na Ação de Capacitação para Empregadores “Contratação de Estrangeiros”, dinamizada por Rute Carvalho, responsável pelo Gabinete Jurídico do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes – CNAIM de Lisboa, Porto e Algarve.

A iniciativa do dia 6, integrada num conjunto de outras sessões de informação subordinadas ao tema “Emprego e Migração”, foi dirigida a entidades empregadoras (empresas, IPSS e associações), que já integram profissionalmente, ou pretendem vir a integrar, pessoas migrantes.

Estiveram presentes o IEFP, as associações Solsil, Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro e Adasma, as empresas Porcel, RMC – Eurosurfaces, Synergie e Adecco, e a cooperativa Kiwicoop, para além de técnicos do Município.

Na sessão, foram apresentados casos de boas práticas e discutidos vários temas, como os desafios colocados à integração de imigrantes, as questões legais da sua contratação e as respostas que o Município de Oliveira do Bairro dispõe para a integração social e profissional destes cidadãos, com destaque, pela sua atualidade, para o acolhimento de refugiados vindos da Ucrânia.

As sessões “Emprego e Migração” estão a ser dinamizadas pela autarquia em parceria com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no âmbito do Plano Local de Integração de Migrantes e do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) de Oliveira do Bairro.

Até ao momento, foram realizadas cinco sessões, duas dirigidas especificamente a migrantes desempregados, com o objetivo de os capacitar e potenciar as suas competências facilitadoras da empregabilidade, e três para empresas com interesse na contratação de pessoas de países terceiros.