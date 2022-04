Praias da Vagueira, Areão e Tocha de novo galardoadas com Bandeira Azul

As Praias da Vagueira e do Areão, em Vagos, e a Praia da Tocha, em Cantanhede, foram novamente distinguidas com o galardão da Bandeira Azul.

A Associação Bandeira Azul da Europa anunciou 431 praias galardoadas em 2022 com Bandeira Azul em Portugal continental e ilhas. Na zona Centro, destaque, no município de Aveiro, para as praias de São Jacinto e Gaivinha; em Cantanhede, a praia da Tocha; em Ílhavo, as praias da Barra e da Costa Nova; em Mira, praias de Mira e Poço da Cruz; e, em Vagos, praias da Vagueira e Areão.

A atribuição deste galardão, que é da responsabilidade da Associação Bandeira Azul, atribui a 34.ª Bandeira Azul à Praia da Vagueira e a 15.ª Bandeira Azul à Praia do Areão, premiando assim a qualidade ambiental destas estâncias balneares. Este ano, a época balnear, nas praias do município de Vagos, começa a 10 de junho e termina a 11 de setembro.

De realçar, mais um ano, o crescimento contínuo e seguro das praias costeiras e fluviais, o que evidencia a aposta dos promotores na qualidade destas zonas balneares e das áreas envolventes.

Para que esta distinção, que é uma garantia de segurança e qualidade para os banhistas, seja entregue, são necessários alguns critérios e requisitos, tais como: Informação e Educação Ambiental; Qualidade da Água; Gestão Ambiental e Equipamentos e Segurança e Serviços.

O tema “recuperação de Ecossistemas” continua em 2022, uma vez que não se esgota num ano e porque a FEE e a ABAE estão alinhadas com a Década das Nações Unidas para a Recuperação dos Ecossistemas. A associação refere que este tema é incontornável, considerando que a degradação dos ecossistemas tem um impacto direto no bem-estar de cerca de 3,3 mil milhões de pessoas.